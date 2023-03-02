Початок звільнення Росії. У розвідці відреагували на події у Брянській області

Для людей, що причетні до заходів проти кремлівського режиму у Брянській області, це початок звільнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Я думаю, що для тих людей, які брали сьогодні участь у заходах проти режиму Путіна на території РФ, це початок звільнення власної країни та спокутування злочинів власної держави та режиму Путіна", - сказав він.
При цьому Юсов не робить припущень, чи переростуть події у Брянській області у громадянську війну. За його словами, Україна не немає такого завдання.
"Наше завдання - звільнити нашу територію. З рештою, так чи інакше це має спричинити трансформацію та демократизацію Росії, знищення режиму Путіна та притягнення злочинців до відповідальності", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські диверсанти нібито "напали на прикордонні населені пункти Брянської області".
Пізніше причетність до подій у Брянській області підтвердили бійці "Російського добровольчого корпусу".
Тим часом російський диктатор Путін назвав провокацію в Брянській області "терактом".
Що думають експерти про події у Брянській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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