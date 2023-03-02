Начало освобождения России. В разведке отреагировали на события в Брянской области

"Я думаю, что для тех людей, которые принимали сегодня участие в мероприятиях против режима Путина на территории РФ, это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений собственного государства и режима Путина", - сказал он.

При этом Юсов не делает предположений, перерастут ли события в Брянской области в гражданскую войну. По его словам, у Украины нет такой задачи.

"Наша задача - освободить нашу территорию. С остальным, так или иначе это должно повлечь за собой трансформацию и демократизацию России, уничтожение режима Путина и привлечение преступников к ответственности", - добавил он.

Напомним, сегодня в российских СМИ появилась информация о том, что украинские диверсанты якобы "напали на приграничные населенные пункты Брянской области".

Позже причастность к событиям в Брянской области подтвердили бойцы "Русского добровольческого корпуса".

Тем временем российский диктатор Путин назвал провокацию в Брянской области "терактом".

Что думают эксперты о событиях в Брянской области читайте в материале РБК-Украина.

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