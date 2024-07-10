ua en ru
Ср, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16: поставки розпочнуться цього року

Середа 10 липня 2024 14:50
UA EN RU
Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16: поставки розпочнуться цього року Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.

"Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", - заявив прем'єр.

У серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. Однак прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни поставки.

F-16 для України

Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія.

Данія передає 19 літаків, а Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків. На початку липня у Нідерландах дозволили експорт до України 24 винищувачі F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія F-16 Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні