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У США заявляють про покращення позицій України на фронті, - Washington Post

Україна, Середа 10 липня 2024 09:50
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У США заявляють про покращення позицій України на фронті, - Washington Post Фото: у Вашингтоні заявляють про покращення ситуації на фронті в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Офіційні особи США заявляють про покращення ситуації в Україні після того, як Конгрес ухвалив великий пакет допомоги на 61 млрд доларів після багатомісячної затримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Хоча лінія фронту майже не змінилася більш ніж рік, вони кажуть, що Москва, ймовірно, зіткнеться з проблемами, що зростають, у збереженні своїх переваг на полі бою.

"Україна залишається під тиском, це залишається дуже активним конфліктом. Нам не слід дивитися у рожевих окулярах", - заявив високопосадовець адміністрації США.

Однак, за його словами, лінії стабілізувалися, і Росія зазнає надзвичайних витрат, "які змушують її покладатися на погано навчені сили, що фактично грає на руку Україні".

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Росія програє у війні проти України , оскільки втрачає людей на фронті, мешканці залишають країну, а Україна залишається "вільною та незалежною".

"Україна може і має зупинити Путіна", - заявив Байден.

Він зазначив, що США надають підтримку Україні у партнерстві з членами НАТО та коаліції з понад 50 країн, і підтримка збережеться.

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