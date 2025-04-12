Початок кризи у 2025 році? Що чекає на українську економіку під час торгової війни

Який вплив торгової війни на ситуацію у світі

Однією з найбільших глобальних загроз є ескалація торгової війни між США та Китаєм. Це питання вже кілька років поспіль є на порядку денному економістів у всьому світі.

"Торгівельний конфлікт між цими двома країнами дійсно може призвести до глобальної економічної кризи", – прокоментував Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру", РБК-Україна. Втім, важливою проблемою є не тільки наявність конфлікту, а і його глибина.

США та Китай мають надзвичайно складні економічні взаємозв'язки. Китай є найбільшим постачальником товарів на американський ринок, а багато з них є повсякденними – електроніка, одяг та побутові товари, вироблені за нижчими цінами. США не мають власного виробництва цих товарів у таких масштабах, і тому введення мит на китайські товари неодмінно призведе до підвищення цін на ці продукти, що своєю чергою може спричинити інфляцію.

Але важливою є і друга сторона медалі – Сполучені Штати мають постійний торговий дефіцит, який не можна просто так ліквідувати за допомогою мит. Як стверджує експерт, Америка вже давно живе "в кредит", і це наклалося на її економіку. Проблема полягає в тому, що навіть якщо США змінять свою торгівельну політику, це не гарантує, що вони зможуть домогтися значного скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі.

Підвищення мит може мати серйозні наслідки для глобальної економіки, адже це спричинить перенапруження на ринках. Як зазначає виконавчий директор CASE-Ukraine Дмитро Боярчук, в умовах торгівельної війни буде спостерігатися не лише зростання цін, але й можливе зменшення підтримки з боку США для інших країн, зокрема, для України. Для нашої держави це може стати серйозним ударом, оскільки стабільність української економіки значною мірою залежить від зовнішньої фінансової підтримки.

Чи існує загроза фінансової кризи у 2025 році

Оцінюючи ймовірність фінансової кризи у 2025 році, Борис Кушнірук зазначив, що ця криза вже почалась, попри 90 днів мораторію на запровадження нових тарифів. Всі перебувають у стані невизначеності. Безумовно, ті, хто хотів щось зробити, виробляти продукцію – вони зупиняться. Ті, хто хотів збільшити виробництво теж зупиняться. Тобто криза вже є.

Дмитро Боярчук підкреслює: "Якщо ця історія з торгівельними війнами затягнеться, то у 2026-му році її наслідки Україна відчує повною мірою через спад у зовнішній підтримці".

Фінансова підтримка України може бути значно скороченою через ескалацію торгових конфліктів. Зокрема, експерт наголошує на тому, що Україна отримує значну частину своєї фінансової допомоги з-за кордону, і зменшення такої підтримки може поставити країну в складне становище.

"Бо якщо буде розгортатись торгова війна, то нам точно будуть менше допомагати, а уся наша стабільність тримається на зовнішній субсидії 38 мільярдів доларів на рік", – підкреслив експерт в коментарі РБК-Україна.

За яких умов можна уникнути кризи

Економісти вважають, що найближчим часом стабільність ринків, можливо, відновиться. Проте багато залежатиме від того, як розвиватимуться стосунки між великими економіками світу.

"Важливу роль у цьому процесі відіграє також Євросоюз, який наразі намагається врегулювати торгівельні питання з США", – додав експерт. Ризик світової фінансової кризи у 2025 році існує, але його масштаби та конкретні наслідки для України ще важко прогнозувати.

Багато чого залежатиме від подальших кроків світових економічних лідерів та того, як вони зможуть впоратися з напруженням на ринках. Україні ж важливо зберігати стабільність і продовжувати адаптуватися до змін, що відбуваються на міжнародній арені.