Начало кризиса в 2025 году? Что ждет украинскую экономику во время торговой войны

Каково влияние торговой войны на ситуацию в мире

Одной из крупнейших глобальных угроз является эскалация торговой войны между США и Китаем. Этот вопрос уже несколько лет подряд стоит на повестке дня экономистов во всем мире.

"Торговый конфликт между этими двумя странами действительно может привести к глобальному экономическому кризису", - прокомментировал Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра", РБК-Украина. Впрочем, важной проблемой является не только наличие конфликта, а и его глубина.

США и Китай имеют чрезвычайно сложные экономические взаимосвязи. Китай является крупнейшим поставщиком товаров на американский рынок, а многие из них являются повседневными - электроника, одежда и бытовые товары, произведенные по более низким ценам. США не имеют собственного производства этих товаров в таких масштабах, и поэтому введение пошлин на китайские товары непременно приведет к повышению цен на эти продукты, что в свою очередь может вызвать инфляцию.

Но важна и вторая сторона медали - Соединенные Штаты имеют постоянный торговый дефицит, который нельзя просто так ликвидировать с помощью пошлин. Как утверждает эксперт, Америка уже давно живет "в кредит", и это наложилось на ее экономику. Проблема заключается в том, что даже если США изменят свою торговую политику, это не гарантирует, что они смогут добиться значительного сокращения дефицита внешней торговли.

Повышение пошлин может иметь серьезные последствия для глобальной экономики, ведь это приведет к перенапряжению на рынках. Как отмечает исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук, в условиях торговой войны будет наблюдаться не только рост цен, но и возможное уменьшение поддержки со стороны США для других стран, в частности, для Украины. Для нашего государства это может стать серьезным ударом, поскольку стабильность украинской экономики в значительной степени зависит от внешней финансовой поддержки.

Существует ли угроза финансового кризиса в 2025 году

Оценивая вероятность финансового кризиса в 2025 году, Борис Кушнирук отметил, что этот кризис уже начался, несмотря на 90 дней моратория на введение новых тарифов. Все находятся в состоянии неопределенности. Безусловно, те, кто хотел что-то сделать, производить продукцию - они остановятся. Те, кто хотел увеличить производство тоже остановятся. То есть кризис уже есть.

Дмитрий Боярчук подчеркивает: "Если эта история с торговыми войнами затянется, то в 2026-м году ее последствия Украина почувствует в полной мере из-за спада во внешней поддержке".

Финансовая поддержка Украины может быть значительно сокращена из-за эскалации торговых конфликтов. В частности, эксперт отмечает, что Украина получает значительную часть своей финансовой помощи из-за рубежа, и уменьшение такой поддержки может поставить страну в сложное положение.

"Потому что если будет разворачиваться торговая война, то нам точно будут меньше помогать, а вся наша стабильность держится на внешней субсидии 38 миллиардов долларов в год", - подчеркнул эксперт в комментарии РБК-Украина.

При каких условиях можно избежать кризиса

Экономисты считают, что в ближайшее время стабильность рынков, возможно, восстановится. Однако многое будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между крупными экономиками мира.

"Важную роль в этом процессе играет также Евросоюз, который сейчас пытается урегулировать торговые вопросы с США", - добавил эксперт. Риск мирового финансового кризиса в 2025 году существует, но его масштабы и конкретные последствия для Украины еще трудно прогнозировать.

Многое будет зависеть от дальнейших шагов мировых экономических лидеров и того, как они смогут справиться с напряжением на рынках. Украине же важно сохранять стабильность и продолжать адаптироваться к изменениям, происходящим на международной арене.