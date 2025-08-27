ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Початок кар'єри під ударом. Як ШІ змінює ринок праці для молодих співробітників

Середа 27 серпня 2025 16:35
UA EN RU
Початок кар'єри під ударом. Як ШІ змінює ринок праці для молодих співробітників Штучний інтелект позбавляє кар'єрного старту молодих співробітників (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Дослідники Стенфордського університету опублікували нове дослідження, яке підтверджує багато побоювань щодо впливу генеративного ШІ на ринок праці. За даними вчених, технології чинять "реальний і вимірюваний" вплив на фахівців-початківців - і далеко не в кращий бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar, що спеціалізується на технологіях.

Скорочення робочих місць для молодих фахівців

З кінця 2022 року кількість робочих місць для молодих фахівців у сферах, де ШІ активно впроваджується, знизилася на 13%. Це найбільше і найшвидше скорочення за останні роки, яке можна порівняти лише з переходом на віддалену роботу під час пандемії.

Особливо гостро це стосується таких професій, як розробка ПЗ і обслуговування клієнтів, де молоді співробітники дедалі менше можуть просуватися кар'єрними сходами.

Вчені попереджають: через 10-20 років, коли нинішні керівники підуть на пенсію, компанії можуть зіткнутися з нестачею молодих лідерів для передачі бізнесу.

Найбільші втрати спостерігаються в професіях, які легко автоматизуються ШІ, - секретаріат, адміністративні асистенти, аудитори. Водночас дослідження зазначає, що багато компаній поспішили впроваджувати ШІ: більше половини підприємств у Великій Британії, які замінили співробітників роботами або алгоритмами, тепер шкодують про своє рішення.

Яскравий приклад - австралійський банк, який був змушений вибачитися і повернути на роботу співробітників після того, як ШІ не впорався із завданнями.

Попередження від OpenAI

Проте глава OpenAI Сем Альтман попереджає, що генеративний ШІ може повністю витіснити деякі професії. Але навіть він зазначає, що є сфери, де довіряти чат-боту повністю поки що не можна.

"ChatGPT сьогодні, до речі, у багатьох випадках виступає як кращий діагност, ніж більшість лікарів у світі. Але люди все одно звертаються до лікарів, і я не хочу повністю довіряти своє здоров'я чат-боту без участі людини", - наголосив він.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелект Професія
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили