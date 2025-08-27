Начало карьеры под ударом. Как ИИ меняет рынок труда для молодых сотрудников
Исследователи Стэнфордского университета опубликовали новое исследование, которое подтверждает многие опасения относительно влияния генеративного ИИ на рынок труда. По данным ученых, технологии оказывают "реальное и измеримое" воздействие на начинающих специалистов - и далеко не в лучшую сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, специализирующееся на технологиях.
Сокращение рабочих мест для молодых специалистов
С конца 2022 года число рабочих мест для молодых специалистов в сферах, где ИИ активно внедряется, снизилось на 13%. Это крупнейшее и самое быстрое сокращение за последние годы, сравнимое лишь с переходом на удаленку во время пандемии.
Особенно остро это касается таких профессий, как разработка ПО и обслуживание клиентов, где молодые сотрудники все меньше могут продвигаться по карьерной лестнице.
Ученые предупреждают: через 10-20 лет, когда нынешние руководители уйдут на пенсию, компании могут столкнуться с нехваткой молодых лидеров для передачи бизнеса.
Наибольшие потери наблюдаются в профессиях, легко автоматизируемых ИИ, - секретариат, административные ассистенты, аудиторы. При этом исследование отмечает, что многие компании поспешили внедрять ИИ: более половины предприятий в Великобритании, заменивших сотрудников роботами или алгоритмами, теперь сожалеют о своем решении.
Яркий пример - австралийский банк, который был вынужден извиниться и вернуть на работу сотрудников после того, как ИИ не справился с задачами.
Предупреждение от OpenAI
Тем не менее, глава OpenAI Сэм Альтман предупреждает, что генеративный ИИ может полностью вытеснить некоторые профессии. Но даже он отмечает, что есть сферы, где доверять чат-боту полностью пока нельзя.
"ChatGPT сегодня, кстати, во многих случаях выступает как лучший диагност, чем большинство врачей в мире. Но люди все равно обращаются к врачам, и я не хочу полностью доверять свое здоровье чат-боту без участия человека", - подчеркнул он.
