Чим небезпечний доступ ШІ до ваших особистих даних уже зараз

Штучний інтелект впроваджують в усі сфери життя - від смартфонів до замовлень у кафе. Нові браузери з AI-помічниками змінюють звичний пошук інформації, але все частіше такі інструменти вимагають надмірного доступу до особистих даних, що є неприпустимим і не повинно ставати нормою.

Про те, чому не варто довіряти ШІ повний доступ до особистих даних, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch .

Які права доступу запитує Comet

Візьмемо, наприклад, останній браузер зі штучним інтелектом від Perplexity - Comet. Він дає змогу шукати відповіді за допомогою вбудованого AI-пошуку й автоматизувати рутинні завдання, наприклад, створювати зведення листів і подій у календарі.

У нещодавньому огляді було виявлено, що під час запиту доступу до Google Календаря користувач надає Comet широкий набір дозволів для облікового запису Google: управління чернетками і надсилання листів, скачування контактів, перегляд і редагування всіх календарних подій, а також доступ до списку співробітників компанії.

Компанія стверджує, що багато даних зберігаються локально, але при цьому отримує права на використання вашої особистої інформації, зокрема для поліпшення своїх AI-моделей.

Тренд широкого доступу до даних в AI-додатках

Perplexity - не єдина, хто вимагає доступ до ваших даних. Набирає популярності тренд AI-застосунків, які обіцяють економити час, розшифровуючи дзвінки і зустрічі, але водночас вимагають доступу до ваших приватних розмов, календаря, контактів та інших даних.

Meta також експериментує з розширенням доступу своїх AI-продуктів, аж до перегляду не завантажених у мережу фото з галереї користувача.

Президент Signal Мередіт Віттакер порівняла використання AI-асистентів із "мозком у банку". Вона пояснила, що AI-продукти обіцяють виконати безліч рутинних завдань - забронювати столик у ресторані або купити квиток на концерт.

Для цього AI запитує дозволи на відкриття браузера (з можливістю доступу до паролів, закладок та історії переглядів), використання кредитної картки, календаря для позначок, а також контактів для надсилання запрошень друзям.

Ризики безпеки та приватності під час використання AI-асистентів

Використання таких AI-асистентів пов'язане із серйозними ризиками для безпеки та приватності. Надаючи доступ, ви фактично віддаєте контроль над усією вашою найособистішою інформацією (поштою, повідомленнями, календарем) - і все це назавжди. Усе заради прискорення виконання завдань або, як каже Віттакер, щоб вам не довелося думати самим.

Крім того, ви даєте ШІ право діяти від вашого імені, покладаючись на технологію, яка часто помиляється або навіть вигадує інформацію. При цьому компанії, що розробляють AI, залежать від ваших даних, щоб поліпшити свої моделі.

Коли щось іде не так (а це відбувається часто), співробітники компаній можуть переглядати ваші особисті запити, щоб зрозуміти причину.

Чи варто віддавати ШІ доступ до особистих даних?

З погляду безпеки і приватності, просте порівняння вигоди і ризиків підключення АІ до ваших особистих даних свідчить про те, що віддавати такий доступ не варто.

Будь-який АІ-додаток, що вимагає подібних повноважень, має насторожити вас так само, як і додаток-ліхтарик, що хоче знати ваше місце розташування в будь-який момент часу.

З огляду на обсяг даних, які ви передаєте AI-компаніям, поставте собі запитання - чи дійсно те, що ви отримуєте натомість, варте таких ризиків.