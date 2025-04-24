З початку війни росіяни втратили на фронті понад 945 тисяч солдатів, - Генштаб

Масштабна атака Росії

В ніч на 24 квітня армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами й ударними дронами типу "Шахед".

Зокрема, після опівночі ворог запустив крилаті ракети "Калібр".

Згодом у Києві пролунали потужні вибухи через роботу сил ППО по балістиці.

Близько 04:32 росіяни повторно атакували Україну ракетами. Під удар потрапили Харків і Павлоград.

В столиці зафіксовані численні руйнування житлових будинків у кількох районах міста.

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