RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

С начала войны россияне потеряли на фронте более 945 тысяч солдат, - Генштаб

Фото: Силы обороны ликвидировали более 1000 российских солдат за сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 23 на 24 апреля, российская армия потеряла на фронте 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 945 330 (+1060) человек ликвидировано;
  • танков - 10 694 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 312 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 26 823 (+49) ед;
  • РСЗО - 1369 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1141 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 660 (+134) ед;
  • крылатых ракет - 3148 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45 755 (+134) ед;
  • специальной техники - 3860 ед.

Масштабная атака России

В ночь на 24 апреля армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа "Шахед".

В частности, после полуночи враг запустил крылатые ракеты "Калибр".

Позже в Киеве прогремели мощные взрывы из-за работы сил ПВО по баллистике.

Около 04:32 россияне повторно атаковали Украину ракетами. Под удар попали Харьков и Павлоград.

В столице зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов в нескольких районах города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине