З початку року Росія випустила по Києву 180 ракет і дронів різного типу, - КМВА

Так, згідно зі статистикою повітряних ударів по Києву першого кварталу цього року, з них:

5 одиниць 3М22 "Циркон";

11 одиниць Х-47М2 "Кинджал";

6 одиниць Іскандер-М;

3 одиниці Х-69;

1 одиниця "Калібр";

113 одиниць Х-101;

48 ударних БпЛА типу "Shahed".

У КМВА подякували силам ППО за захист неба над столицею та зауважили на необхідності допомоги союзників для посилення заходів від повітряних атак ворога.

"Ніхто і ніколи в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів. Демократичний світ має допомогти закрити небо над мирними українськими містами. Більше засобів ППО - більше збережених життів. І тим ближче ми до Перемоги!", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.