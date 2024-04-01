С начала года Россия выпустила по Киеву 180 ракет и дронов разного типа, - КГВА

Так, согласно статистике воздушных ударов по Киеву первого квартала этого года, из них:

5 единиц 3М22 "Циркон";

11 единиц Х-47М2 "Кинжал";

6 единиц Искандер-М;

3 единицы Х-69;

1 единица "Калибр";

113 единиц Х-101;

48 ударных БпЛА типа "Shahed".

В КГВА поблагодарили сил ПВО за защиту неба над столицей и отметили необходимость помощи союзников для усиления мер от воздушных атак врага.

"Никто и никогда в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов. Демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами. Больше средств ПВО – больше сохранившихся жизней. И тем ближе мы к Победе!", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.