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С начала года Россия выпустила по Киеву 180 ракет и дронов разного типа, - КГВА

Фото: Россия выпустила по Киеву 180 ракет с начала 2024 года (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

С начала 2024 г. враг применил в направлении Киева более 180 средств поражения. Оккупанты били по столице беспилотниками "Шахед" и шестью разными типами ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА в Telegram.

Так, согласно статистике воздушных ударов по Киеву первого квартала этого года, из них:

  • 5 единиц 3М22 "Циркон";
  • 11 единиц Х-47М2 "Кинжал";
  • 6 единиц Искандер-М;
  • 3 единицы Х-69;
  • 1 единица "Калибр";
  • 113 единиц Х-101;
  • 48 ударных БпЛА типа "Shahed".

В КГВА поблагодарили сил ПВО за защиту неба над столицей и отметили необходимость помощи союзников для усиления мер от воздушных атак врага.

"Никто и никогда в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов. Демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами. Больше средств ПВО – больше сохранившихся жизней. И тем ближе мы к Победе!", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Последний массированный ракетный удар по Киеву

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Обломки ракет упали в нескольких районах столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Первоначально было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. Известно, что у пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.

Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Как оказалось позже, Российская Федерация утром 25 марта запустила по Киеву ракеты "Циркон". Это второе публично известное использование россиянами этой ракеты.

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