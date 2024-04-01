С начала года Россия выпустила по Киеву 180 ракет и дронов разного типа, - КГВА

С начала 2024 г. враг применил в направлении Киева более 180 средств поражения. Оккупанты били по столице беспилотниками "Шахед" и шестью разными типами ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА в Telegram.
Так, согласно статистике воздушных ударов по Киеву первого квартала этого года, из них:
В КГВА поблагодарили сил ПВО за защиту неба над столицей и отметили необходимость помощи союзников для усиления мер от воздушных атак врага.
"Никто и никогда в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов. Демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами. Больше средств ПВО – больше сохранившихся жизней. И тем ближе мы к Победе!", - подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.
Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.
Обломки ракет упали в нескольких районах столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Первоначально было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. Известно, что у пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.
Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Как оказалось позже, Российская Федерация утром 25 марта запустила по Киеву ракеты "Циркон". Это второе публично известное использование россиянами этой ракеты.
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