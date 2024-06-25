З початку року РФ випустила по Україні понад 2200 "Шахедів": скільки збили сили ППО

З січня 2024 року російські війська випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Силам ППО вдалося знищити близько 86 відсотків ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"З 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Протиповітряною обороною знищено близько 86 відсотків - 1953 "Шахеди", - повідомив Олещук.

За його словами, таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції та б’ють ворожі БПЛА з усього наявного у них озброєння", - зазначив командувач.

Він також розповів, що створення мобільно-вогневих груп - це вимушений крок Повітряних сил з початку російського вторгнення. Адже ворог постійно нарощує атаки великою кількістю засобів повітряного нападу - особливо це стосується ударних БПЛА.

"Нам довелось оперативно реагувати, збільшувати не лише кількість підрозділів мобільних вогневих груп, але і якість їхнього оснащення.Сьогодні стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, що є на озброєнні мобільно-вогневих груп модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати гарний результат бойової роботи", - додав Олещук.

За його словами, мова про прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності.

"Усе це дозволяє працювати по ворожих цілях більш ефективно та раціонально. Понад 80 відсотків збитих"Шахедів" саме на рахунку мобільних вогневих груп", - наголосив командувач.