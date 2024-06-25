С начала года РФ выпустила по Украине более 2200 "Шахедов": сколько сбили силы ПВО

С января 2024 года российские войска выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить около 86 процентов вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

"С 1 января 2024 года российские оккупанты выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed. Противовоздушной обороной уничтожено около 86 процентов - 1953 "Шахеды", - сообщил Олещук.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря наращиванию боевых возможностей мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

"Это тысячи военнослужащих, которые почти каждую ночь выезжают на огневые позиции и бьют вражеские БПЛА из всего имеющегося у них вооружения", - отметил командующий.

Он также рассказал, что создание мобильно-огневых групп - это вынужденный шаг Воздушных сил с начала российского вторжения. Ведь враг постоянно наращивает атаки большим количеством средств воздушного нападения – особенно это касается ударных БПЛА.

Нам пришлось оперативно реагировать, увеличивать не только количество подразделений мобильных огневых групп, но и качество их оснащения", - добавил Олещук.

По его словам, речь о приборах ночного видения, тепловизорах, оптиках, лазерных указках, прожекторах, средствах РЭБ, программном обеспечении, автомобилях высокой проходимости.

"Все это позволяет работать по враждебным целям более эффективно и рационально. Более 80 процентов сбитых "Шахедов" именно на счету мобильных огневых групп", - подчеркнул командующий.