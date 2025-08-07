З початку року ДТЕК ввів в роботу 9 нових вугільних лав для підтримки вуглевидобутку

У січні-липні цього року компанія ДТЕК ввела в роботу 9 нових вугільних лав. Вони необхідні для підтримки стабільного вуглевидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Для підготовки теплової генерації до наступного опалювального сезону, у січні - липні цього року шахтарі "ДТЕК Енерго" ввели в роботу 9 нових лав для видобутку вугілля. Дві з них були введені у липні", - йдеться в ньому.

Зазначається, що з початку року ДТЕК вклав понад 2,9 млрд грн власних коштів в українські шахти. Загалом з початку повномасштабного вторгнення інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали понад 21,4 млрд грн.

"Навантаження на ТЕС традиційно зростає влітку та в опалювальний період, тому нам важливо заздалегідь формувати запаси палива та підтримувати стабільний ритм роботи. Це потребує чіткого планування та дотримання послідовності на всіх етапах. Тому продовжуємо ритмічний запуск нових лав для надійнішого забезпечення потреб теплової генерації у вугіллі", - підкреслив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.