ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

С начала года ДТЭК ввел в работу 9 новых угольных лав для поддержания угледобычи

Украина, Четверг 07 августа 2025 17:24
UA EN RU
С начала года ДТЭК ввел в работу 9 новых угольных лав для поддержания угледобычи Фото: ДТЭК ввел в работу 9 новых угольных лав для поддержания угледобычи в 2025 году (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В январе-июле этого года компания ДТЭК ввела в работу 9 новых угольных лав. Они необходимы для поддержания стабильной угледобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Для подготовки тепловой генерации к следующему отопительному сезону, в январе - июле этого года шахтеры "ДТЭК Энерго" ввели в работу 9 новых лав для добычи угля. Две из них были введены в июле", - говорится в нем.

Отмечается, что с начала года ДТЭК вложил более 2,9 млрд грн собственных средств в украинские шахты. Всего с начала полномасштабного вторжения инвестиции компании в украинскую угледобычу составили более 21,4 млрд грн.

"Нагрузка на ТЭС традиционно возрастает летом и в отопительный период, поэтому нам важно заранее формировать запасы топлива и поддерживать стабильный ритм работы. Это требует четкого планирования и соблюдения последовательности на всех этапах. Поэтому продолжаем ритмичный запуск новых лав для более надежного обеспечения потребностей тепловой генерации в угле", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Инвестиции ДТЭК в украинскую угледобычу

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу более 21 млрд грн.

Средства были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.

Напомним, по итогам 2024 года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн, за последние три года (2022-2024) - 18 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Ринат Ахметов
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики