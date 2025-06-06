З початку року ДТЕК ввів в роботу 7 вугільних лав для стабільного вуглевидобутку
З початку року шахтарі ДТЕК ввели в роботу 7 вугільних лав, дві з них - у травні, для забезпечення стабільного вуглевидобутку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Для підготовки теплової генерації до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону, з початку року шахтарі ДТЕК Енерго вже ввели в роботу 7 нових лав. Дві з них - у травні", - йдеться в ньому.
Генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко розповів, що видобуток палива для теплової генерації потребує детального планування та послідовності в кожному етапі. В тому числі, в запуску нових вугільних лав.
"Наше основне завдання залишається незмінним - забезпечити надійність енергосистеми та при цьому продовжувати відновлення наших енергооб’єктів після ворожих атак. Влітку та під час опалювальних сезонів навантаження на теплову генерацію традиційно зростає, тому підтримуємо відповідний ритм роботи", - додав він.
Нагадаємо, за підсумками 2024 року інвестиції ДТЕК Ріната Ахметова в український вуглевидобуток склали 7,5 млрд грн, за останні три роки (2022-2024) - 18 млрд грн.
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