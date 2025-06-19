ДТЕК облаштував надземну територію шахти для ветеранів з інвалідністю
"ДТЕК Енерго "вперше в Україні адаптував та облаштував надземну територію однієї із шахт компанії на Дніпропетровщині. Це необхідно для працевлаштування ветеранів з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК Енерго".
Зазначається, що реалізація цього проєкту є частиною програми підтримки ветеранів на підприємствах, адже понад 4,6 тис. співробітників компанії долучилися до захисту України в лавах ЗСУ. Створення належних умов праці дає ветеранам можливість на рівних із іншими реалізовувати свої професійні амбіції, працювати та отримувати стабільний дохід.
"Ветеранів та ветеранок чи людей з інвалідністю через військові дії стає все більше і вони становитимуть значну частину українського ринку праці. Тому ми маємо бути до цього готовими та створити гідні та інклюзивні умови праці", - розповів генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.
За його словами, компанія рухається до того, щоб бути серед перших великих промислових компаній України, які системно облаштовують інклюзивне середовище для людей з інвалідністю, сприяють їхньому працевлаштуванню та професійній самореалізації
В ході реалізації пілотного проєкту було зроблено все можливе, щоб зробити робочий простір доступним, а головне – безпечним для працевлаштування людей з інвалідністю з максимально-можливою в цих умовах кількістю травм.
Також в компанії активно працюють над завершенням створення універсального інструменту - каталогу робочих місць для працевлаштування ветеранів з інвалідністю, який буде використовуватися на підприємствах компанії.
Раніше повідомлялось, що в ДТЕК Ріната Ахметова створили окрему страхову програму для ветеранів "Ветеран+". В ній збільшено пакет медичних послуг для ветеранів, який значно розширює можливості страхового полісу порівняно із стандартним наповненням.
Додамо, що ще в минулому році ДТЕК переміг у номінації "Підтримка ветеранів" в рамках конкурсу соціальних проектів "Відповідальна країна". Зокрема, Компанія ДТЕК впроваджує комплексний підхід до адаптації ветеранів при поверненні на робочі місця.
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