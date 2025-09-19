ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

С начала года ДТЭК изготовил 6 новых проходческих комбайнов для стабильной работы шахт

Украина, Пятница 19 сентября 2025 14:44
UA EN RU
С начала года ДТЭК изготовил 6 новых проходческих комбайнов для стабильной работы шахт Фото: ДТЭК изготовил 6 новых проходческих комбайнов для работы шахт с начала 2025 года (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

С начала 2025 года машиностроители ДТЭК изготовили 6 новых проходческих комбайнов. Они необходимы для поддержания стабильной угледобычи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"В январе - августе этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 2050 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - шесть новых комбайнов для проведения горных выработок", - говорится в нем.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив 1,7 млн запчастей и комплектующих.

"Машиностроители "ДТЭК Энерго" остаются надежной опорой для украинских шахт, обеспечивая их необходимым оборудованием и комплектующими. Благодаря их работе угледобывающие предприятия надежно поддерживают добычу угля, а энергетики - готовятся к осенне-зимнему периоду", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

В ДТЭК напомнили, что с недавних пор машиностроители компании вышли на серийное производство украинских электродвигателей для горно-шахтного оборудования.

Отмечается, что по качеству это полноценный аналог дорогого иностранного оборудования, но теперь украинский и по более доступной цене.

"Этот результат - итог трехлетней работы машиностроителей. Компания вложила в это направление собственные средства, уменьшила зависимость от импорта и создала стабильные заказы для производственных мощностей", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, за первое полугодие 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу 2,9 млрд грн.

Важно и то, что "ДТЭК Энерго" впервые в Украине адаптировал и обустроил надземную территорию одной из шахт компании на Днепропетровщине. Это необходимо для трудоустройства ветеранов с инвалидностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город