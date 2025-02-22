З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті 866 тисяч солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті та дронова атака РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни мали успіх біля Курахового, Великої Новосілки та в Курській області.

Також минулої ночі загарбники вкотре атакували Україну дронами типу "Шахед".

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Києві спалахнула пожежа і зафіксоване пошкодження будівлі.

У Київській області уламки дрону вбили залізничника та спровокували пожежу складського приміщення.

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