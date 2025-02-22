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З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті 866 тисяч солдатів, - Генштаб

Фото: втрати особового складу армії РФ подолали чергову психологічну відмітку (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 21 на 22 лютого армія РФ втратила на війні проти України 1140 солдатів, 15 танків і 139 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати техніки загарбників за добу становлять 230 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 866 000 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 161 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 139 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 23 528 (+66) од.;
  • РСЗВ - 1295 од.;
  • засоби ППО - 1080 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 311 (+155) од.;
  • крилатих ракет - 3064 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 38 243 (+139) од.;
  • спеціальної техніки - 3754 (+1) од.

Ситуація на фронті та дронова атака РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни мали успіх біля Курахового, Великої Новосілки та в Курській області.

Також минулої ночі загарбники вкотре атакували Україну дронами типу "Шахед".

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Києві спалахнула пожежа і зафіксоване пошкодження будівлі.

У Київській області уламки дрону вбили залізничника та спровокували пожежу складського приміщення.

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