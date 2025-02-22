З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті 866 тисяч солдатів, - Генштаб

За останню добу з 21 на 22 лютого армія РФ втратила на війні проти України 1140 солдатів, 15 танків і 139 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати техніки загарбників за добу становлять 230 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни мали успіх біля Курахового, Великої Новосілки та в Курській області.
Також минулої ночі загарбники вкотре атакували Україну дронами типу "Шахед".
Внаслідок падіння уламків БпЛА у Києві спалахнула пожежа і зафіксоване пошкодження будівлі.
У Київській області уламки дрону вбили залізничника та спровокували пожежу складського приміщення.
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