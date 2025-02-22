С начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте 866 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте и дроновая атака РФ

По данным Института изучения войны (ISW), россияне имели успех вблизи Курахово, Великой Новоселки и в Курской области.

Также минувшей ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами типа "Шахед".

В результате падения обломков БпЛА в Киеве вспыхнул пожар и зафиксировано повреждение здания.

В Киевской области обломки дрона убили железнодорожника и спровоцировали пожар складского помещения.

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