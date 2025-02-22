RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

С начала полномасштабной войны Россия потеряла на фронте 866 тысяч солдат, - Генштаб

Фото: потери личного состава армии РФ преодолели очередную психологическую отметку (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 21 на 22 февраля армия РФ потеряла на войне против Украины 1140 солдат, 15 танков и 139 единиц автомобильной техники. Общие потери техники захватчиков за сутки составляют 230 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 866 000 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 10 161 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 139 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 23 528 (+66) ед;
  • РСЗО - 1295 ед;
  • средства ПВО - 1080 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 311 (+155) ед;
  • крылатых ракет - 3064 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 243 (+139) ед;
  • специальной техники - 3754 (+1) ед.

Ситуация на фронте и дроновая атака РФ

По данным Института изучения войны (ISW), россияне имели успех вблизи Курахово, Великой Новоселки и в Курской области.

Также минувшей ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами типа "Шахед".

В результате падения обломков БпЛА в Киеве вспыхнул пожар и зафиксировано повреждение здания.

В Киевской области обломки дрона убили железнодорожника и спровоцировали пожар складского помещения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине