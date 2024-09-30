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З початку повномасштабної війни на фронті загинули 653 тисячі росіян, - Генштаб

Фото: кількість загиблих росіян на війні сягнула нової психологічної відмітки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 29 на 30 вересня, росіяни втратили на фронті 1250 солдатів, 27 артилерійських систем і 53 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 653 060 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 8874 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 503 (+27) од.;
  • артилерійських систем - 18 822 (+27) од.;
  • РСЗВ - 1204 од.;
  • засоби ППО - 963 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 224 (+38) од.;
  • крилатих ракет - 2610 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25 548 (+53) од.;
  • спеціальної техніки - 3313 (+16) од.

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, російські загарбники тиснуть на ЗСУ біля Торецька і Покровська у Донецькій області.

В ніч з 29 на 30 вересня армія РФ масовано атакувала Україну десятками дронів типу "Шахед".

У Києві сили ППО збили усі ворожі безпілотники. Руйнувань і потерпілих у столиці не виявлено.

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Війна Росії проти України