С начала полномасштабной войны на фронте погибли 653 тысячи россиян, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, российские захватчики давят на ВСУ возле Торецка и Покровска в Донецкой области.

В ночь с 29 на 30 сентября армия РФ массированно атаковала Украину десятками дронов типа "Шахед".

В Киеве силы ПВО сбили все вражеские беспилотники. Разрушений и пострадавших в столице не обнаружено.

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