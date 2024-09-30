С начала полномасштабной войны на фронте погибли 653 тысячи россиян, - Генштаб

За последние сутки с 29 на 30 сентября, россияне потеряли на фронте 1250 солдат, 27 артиллерийских систем и 53 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, российские захватчики давят на ВСУ возле Торецка и Покровска в Донецкой области.

В ночь с 29 на 30 сентября армия РФ массированно атаковала Украину десятками дронов типа "Шахед".

В Киеве силы ПВО сбили все вражеские беспилотники. Разрушений и пострадавших в столице не обнаружено.

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