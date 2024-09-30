С начала полномасштабной войны на фронте погибли 653 тысячи россиян, - Генштаб
Фото: количество погибших россиян на войне достигло новой психологической отметки (Getty Images)
За последние сутки с 29 на 30 сентября, россияне потеряли на фронте 1250 солдат, 27 артиллерийских систем и 53 единицы автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 653 060 (+1250) человек ликвидировано;
- танков - 8874 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 17 503 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 18 822 (+27) ед;
- РСЗО - 1204 ед;
- средства ПВО - 963 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 224 (+38) ед;
- крылатых ракет - 2610 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 548 (+53) ед;
- специальной техники - 3313 (+16) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
По данным ISW, российские захватчики давят на ВСУ возле Торецка и Покровска в Донецкой области.
В ночь с 29 на 30 сентября армия РФ массированно атаковала Украину десятками дронов типа "Шахед".
В Киеве силы ПВО сбили все вражеские беспилотники. Разрушений и пострадавших в столице не обнаружено.
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