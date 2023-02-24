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На початку повномасштабної війни були постріли з території Придністров'я в наш бік, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські території зазнали обстрілу зі сторони Придністров'я на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції.

Зеленський зауважив, що зараз йде масштабна інформаційна кампанія про те, що Україна хоче зайти на територію Придністров'я. Однак це не відповідає дійсності.

"Для чого це робиться? Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови, вони провокують постійно. З самого початку війни були постріли з Придністров'я, вони хотіли, щоб ми зайшли. І я говорив, щоб Молдова думала про це і думала, як вирішити це питання. Це було на початку війни", - сказав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Росії нафантазували нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія є єдиною країною, що може влаштувати провокації на території чужої країни.

Однак Сполучені Штати заявили, що не знайшли підтверджень чуткам про військове вторгнення України у придністровський регіон.

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