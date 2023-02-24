На початку повномасштабної війни були постріли з території Придністров'я в наш бік, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції .

Зеленський зауважив, що зараз йде масштабна інформаційна кампанія про те, що Україна хоче зайти на територію Придністров'я. Однак це не відповідає дійсності.

"Для чого це робиться? Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови, вони провокують постійно. З самого початку війни були постріли з Придністров'я, вони хотіли, щоб ми зайшли. І я говорив, щоб Молдова думала про це і думала, як вирішити це питання. Це було на початку війни", - сказав президент.