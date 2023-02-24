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В начале полномасштабной войны были выстрелы с территории Приднестровья в нашу сторону, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские территории подверглись обстрелу со стороны Приднестровья в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

Зеленский заметил, что сейчас идет масштабная информационная кампания о том, что Украина хочет зайти на территорию Приднестровья. Однако это не соответствует действительности.

"Для чего это делается? Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы, они провоцируют постоянно. С начала войны были выстрелы из Приднестровья, они хотели, чтобы мы зашли. И я говорил, чтобы Молдова думала об этом и думала , как решить этот вопрос. Это было в начале войны", - сказал президент.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в России нафантазировали якобы подготовку "вторжения" украинских военных в Приднестровье. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Россия является единственной страной, которая может устроить провокации на территории чужой страны.

Однако Соединенные Штаты заявили, что не нашли подтверждений слухам о военном вторжении Украины в приднестровский регион.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияМолдоваВторжение России в Украину