В начале полномасштабной войны были выстрелы с территории Приднестровья в нашу сторону, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции .

Зеленский заметил, что сейчас идет масштабная информационная кампания о том, что Украина хочет зайти на территорию Приднестровья. Однако это не соответствует действительности.

"Для чего это делается? Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы, они провоцируют постоянно. С начала войны были выстрелы из Приднестровья, они хотели, чтобы мы зашли. И я говорил, чтобы Молдова думала об этом и думала , как решить этот вопрос. Это было в начале войны", - сказал президент.