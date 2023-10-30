З початку наступу росіян на Авдіївку ЗСУ знищили вже шість ворожих літаків Су-25

"Знищено ще один російський Су-25. Вже шостий на Авдіївському напрямку з 10 жовтня цього року", - йдеться в повідомленні.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 21 авіаудару, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 1086 артобстрілів.

Українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського - відбито понад 10 атак ворога.

Також 20 штурмів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки завершились для окупантів втратами. Противник відійшов.

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку загарбників південніше Вугледара, а на Запорізькому - ворог 5 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного.

Водночас ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1387 вогневих завдань.

Загальні втрати російських військ склали 527 осіб.

Також українські бійці знищили 49 одиниць військової техніки, зокрема:

5 танків;

6 ББМ;

4 артсистеми;

літак Су-25;

23 БПЛА;

8 автомобілів.

Окрім того, було знищено ще 4 склади боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальний та оборонних дій на кількох напрямках. Своєю чергою, РФ зосередила 40 тисяч особового складу на Авдіївському напрямку та перекидає туди додаткові сили.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 30 жовтня, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 299 940 військових. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий літак, 15 танків та 20 БПЛА.