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С начала наступления россиян на Авдеевку ВСУ уничтожили уже шесть вражеских самолетов Су-25

Фото: российский самолет Су-25 (goodfon.ru)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы с 10 октября уничтожили уже шестой российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

"Уничтожен еще один российский Су-25. Уже шестой на Авдеевском направлении с 10 октября этого года", - говорится в сообщении.

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 21 авиаудар, провел 36 боевых столкновений и совершил 1086 артобстрелов.

Украинские воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опросного и Первомайского - отражены более 10 атак врага.

Также 20 штурмов в районах Марьинки и Новомихайловки завершились для оккупантов потерями. Противник отошел.

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку захватчиков южнее Угледара, а на Запорожском - враг 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино.

В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1387 огневых задач.

Общие потери русских войск составили 527 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 49 единиц военной техники, в том числе:

  • 5 танков;
  • 6 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • самолет Су-25;
  • 23 БПЛА;
  • 8 автомобилей.

Кроме того, были уничтожены еще 4 склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонных действий по нескольким направлениям. В свою очередь РФ сосредоточила 40 тысяч личного состава на Авдеевском направлении и перебрасывает туда дополнительные силы.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 30 октября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 299 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 15 танков и 20 БПЛА.

 

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