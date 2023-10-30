РФ зосередила в районі Авдіївки 40 тисяч військових, ЗСУ контратакують: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальний та оборонних дій на кількох напрямках. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун заявив, що РФ зосередила 40 тисяч особового складу на Авдіївському напрямку та перекидає туди додаткові сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

29 жовтня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, але підтверджених успіхів не досягли.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили більше семи російських атак поблизу Синьківки та Іванівки. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що минулої доби українські війська також відбили штурм поблизу Петропавлівки.

У Генштабі України також повідомили, що на Лиманському напрямку російські війська не вели наступальних дій і продовжували перегрупування в цьому районі.

Російський "воєнкор" стверджував, що минулого тижня війська РФ нібито досягли тактичних успіхів біля Степової Новосілки та біля Діброви.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, показують, що українські війська просувалися на схід від залізничної лінії на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили атакували поблизу Кліщіївки, намагаючись перетнути залізничну колію поблизу населеного пункту.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Російський військовий блогер стверджував, що минулого тижня сили РФ намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки біля Кераміка, Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Первомайського.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод безпосередньо на північ від міста. Схоже, що російські війська зосередили значну частину своєї бойової сили навколо Авдіївки.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун 29 жовтня заявив, що Росія зараз має 40 тисяч особового складу на Авдіївському напрямку та перекидає туди додаткові сили.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські війська мають підрозділи 12 окремої мотострілецької бригади, 16 окремого стрілецького полку мобілізаційного резерву, 22 окремого стрілецького батальйону мобілізаційного резерву, 11 окремого танкового батальйону, окремого мотострілецького батальйону, і три зведені тактичні загони батальйонного рівня, включаючи підрозділи БАРС (Бойовий резерв Російської армії) і підрозділи "Шторм З", що діють на Авдіївському напрямку, теоретично загальною чисельністю понад 40 000 військовослужбовців.

ISW регулярно оцінює, що російські військові підрозділи, ймовірно, загалом неукомплектовані та можуть бути батальйонами, бригадами чи полками лише за назвою з меншою чисельністю особового складу, ніж це передбачається в їх ешелонах.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили контратакували біля Авдіївського породного відвалу та біля Спартака.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, показали, що російські війська нібито просунулися на південь від Красногорівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Міністерство оборони РФ стверджувало, що українські сили атакували поблизу Урожайного та Старомайрського. У російському батальйоні "Восток" скаржилися, що українські сили вночі з 28 на 29 жовтня інтенсивно обстріляли позиції окупантів у районі кордону Донецько-Запорізької областей.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Старомайорського та Золотої Ниви.

Російський "воєнкор" стверджував, що українським військам вдалося встановити стійкий контроль над деякими невизначеними російськими позиціями на Запорізькому напрямку та розширити наступальні дії ближче до Нестерянки, Копані та в напрямку Новофедорівки минулого тижня. Він додав, що українські сили також намагалися просунутися в напрямку Новопрокопівки та Вербового.

Інші російські джерела повідомляли, що українські війська продовжують спроби прорвати оборону РФ на лінії Копані-Роботине. Вони також стверджували, що українські сили продовжували завдавати ударів по окупованому Росією Токмаку, Василівці та невизначеній трасі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Роботине та на захід від Вербового.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська намагалися просунутися до Піщанівки на лівому березі Херсонської області. Він додав, що російські війська нібито перехопили український десант у районі Дачі (10 км на південний захід від Херсона).

Інший російський "воєнкор"стверджував, що українські сили форсують Дніпро групами від 50 до 70 осіб у трьох напрямках.

Речник українського Південного оперативного командування капітан першого рангу Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська застосували 30 керованих бомб КАБ для удару по західному (правому) березі Херсонської області.