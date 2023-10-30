Літак та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 30 жовтня, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 299 940 військових. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий літак, 15 танків та 20 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 299 940 (+860) осіб ліквідовано;

танків - 5190 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 9775 (+17) од.;

артилерійських систем - 7202 (+14) од.;

РСЗВ - 834 од.;

засоби ППО - 559 (+1) од.;

літаків - 321 (+1) од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5419 (+20) од.;

крилаті ракети - 1544 од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9555 (+23) од.;

спеціальна техніка - 1014 (+2) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Також речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун заявив, що РФ зосередила 40 тисяч особового складу на Авдіївському напрямку та перекидає туди додаткові сили.