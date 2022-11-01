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З початку мобілізації у РФ загинуло більше 100 щойно призваних окупантів, - ЗМІ

Фото: з моменту мобілізації загинуло більше 100 щойно призваних росіян (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З 21 вересня, коли в Росії почалась мобілізація, загинула щонайменше 101 людина з числа призваних. Майже кожен п’ятий з них помирав, не доїжджаючи до лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське ЗМІ Нова газета. Європа.

Журналісти видання отримали такі дані, зібравши разом інформацію про загиблих від влади, з повідомлень у ЗМІ і соцмережах. За їх підрахунками, 23 людини з числа мобілізованих померли ще до того, як потрапили на фронт.

"Причинами смерті ставали бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки", - пише видання.

Найбільша кількість загиблих по регіонах: 22 із Свердловської області, 13 із Челябінської, дев'ять із Волгоградської, вісім із Красноярського краю та сім із Ростовської області.

Нагадаємо, що "часткову мобілізацію" президент Росії Володимир Путін оголосив 21 вересня. В її рамках мали призвати до війська 300 тисяч людей.

А 31 жовтня Путін заявив, що мобілізація завершена. Правда, без офіційного наказу з його сторони.

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Війна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії