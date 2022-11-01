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С начала мобилизации в РФ погибли более 100 только что призванных оккупантов, - СМИ

Фото: с момента мобилизации погибли более 100 призванных россиян (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С 21 сентября, когда в России началась мобилизация, погиб по меньшей мере 101 человек из числа призванных. Практически каждый пятый из них умирал, не доезжая до линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское СМИ Новая газета. Европа .

Журналисты издания получили такие данные, собрав вместе информацию о погибших от власти из сообщений в СМИ и соцсетях. По их подсчетам, 23 человека из числа мобилизованных скончались еще до попадания на фронт.

"Причинами смерти становились потасовки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи", - пишет издание.

Наибольшее количество погибших по регионам: 22 из Свердловской области, 13 из Челябинской, девять из Волгоградской, восемь из Красноярского края и семь из Ростовской области.

Напомним, что "частичную мобилизацию" президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. В ее рамках должны были призвать в армию 300 тысяч человек.

А 31 октября Путин заявил, что мобилизация завершена. Правда, без официального приказа с его стороны.

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