С начала мобилизации в РФ погибли более 100 только что призванных оккупантов, - СМИ

С 21 сентября, когда в России началась мобилизация, погиб по меньшей мере 101 человек из числа призванных. Практически каждый пятый из них умирал, не доезжая до линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское СМИ Новая газета. Европа .
Журналисты издания получили такие данные, собрав вместе информацию о погибших от власти из сообщений в СМИ и соцсетях. По их подсчетам, 23 человека из числа мобилизованных скончались еще до попадания на фронт.
"Причинами смерти становились потасовки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи", - пишет издание.
Наибольшее количество погибших по регионам: 22 из Свердловской области, 13 из Челябинской, девять из Волгоградской, восемь из Красноярского края и семь из Ростовской области.
Напомним, что "частичную мобилизацию" президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. В ее рамках должны были призвать в армию 300 тысяч человек.
А 31 октября Путин заявил, что мобилизация завершена. Правда, без официального приказа с его стороны.