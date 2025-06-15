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С начала лета Украину атаковали 2800 российских дронов и 140 ракет, - Зеленский

Киев, Воскресенье 15 июня 2025 13:42
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С начала лета Украину атаковали 2800 российских дронов и 140 ракет, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за полмесяца выпустила по Украине 2800 ударных дронов и 140 ракет. Также оккупанты сбросили 3 тысячи КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Как отметил глава государства, этой ночью воины ПВО уничтожили 167 воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. В общем оккупанты выпустили 183 ударные дроны и 11 ракет различных типов: "Кинжалы", баллистические и крылатые.

Основной удар врага был по Полтавской области, а именно по городу Кременчуг.

"За этот месяц Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет различных типов", - сообщил президент.

Зеленский заявил о важности усилить санкции против России уже в ближайшие недели.

"Нужны прайс-кэпы, которые остановят войну. Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Нужно бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский Союз, страны G7 могут это обеспечить", - добавил он.

Атаки РФ на Украину

В последние недели Москва усилила воздушные атаки на Украину. С начала лета Россия нанесла ряд массированных ударов, атаковав Киев, Харьков, Запорожье, Тернополь, Полтавскую, Одесскую и другие области Украины.

Этой ночью россияне массированно ударили по Кременчугу в Полтавской области. Враг применил ракеты и дроны.

По сообщениям местных СМИ, это была одна из самых массированных атак на город, жители насчитали не менее 30 взрывов. Под ударом были объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также дома.

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Владимир Зеленский ПВО Война в Украине Ракеты Атака дронов
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