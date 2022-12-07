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"Почата не нами". Путін вигадав альтернативну історію війни з Україною

Фото: Володимир Путін, президент Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін вкотре вдався до звичного - вигадування нових історій щодо України. Цього ж разу розповів про причини початку війни у 2014 році та заявив про "непричетність" Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

"Війну було розпочато, ви знаєте набагато більше, ніж будь-хто інший, не нами, а 2014 року після державного перевороту в Україні, її було розпочато українською тоді владою, яка прийшла в коридор цієї влади за допомогою цього самого державного перевороту для придушення волевиявлення людей, які проживали на Донбасі", - заявив Путін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще влітку бункерний написав статтю про те, що Україна нібито є "дітищем радянської епохи", яка створилась за рахунок історичної Росії.

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