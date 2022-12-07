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"Начато не нами". Путин придумал альтернативную историю войны с Украиной

Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному - сочинению новых историй касаемо Украины. На этот раз рассказал о причинах начала войны в 2014 году и заявил о "непричастности" России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"Война была начата, вы знаете гораздо больше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота в Украине, она была начата украинской тогда властью, которая пришла в коридор этой власти с помощью этого самого государственного переворота для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе", - заявил Путин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще летом бункерный написал статью о том, что Украина якобы является "детищем советской эпохи", создавшейся за счет исторической России.

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