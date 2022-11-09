Почали "служити" окупантам. У Херсонській області виявили вісім поліцейських-зрадників

На окупованій частині Херсонської області вісім колишніх поліцейських перейшли на бік ворога. Їм оголосили підозри у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"В період дії воєнного стану працівники структурних підрозділів ГУ Нацполіції в Херсонській області, зрадивши присязі працівника органів внутрішніх справ, залишись на тимчасово окупованій території Херсонської області та перейшли на бік ворога", - йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, вони розпочали "службу" в псевдоправоохоронному органі "ГУ МВД Херсонской области" створеному окупаційною владою РФ.

Їм повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Колишнім правоохоронцям загрожує довічне ув'язнення.