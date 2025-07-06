Начали с угроз? У Трампа порекомендовали Маску заниматься бизнесом, а не политикой
Министр финансов США Скотт Бессент считает, что миллиардеру Илону Маску, который объявил о создании "Американской партии", стоит руководить компаниями, а не лезть в политику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Бессент 6 июля во время выступления на телевидении предположил, что вряд ли идея Маска понравилась совету директоров компаний, которые принадлежат миллиардеру - Tesla и SpaceX. Министр добавил, что директора, вероятно, хотели бы, чтобы Маск не вмешивался в политические вопросы.
"Я думаю, что этим советам директоров не понравилось это объявление вчера, и они будут поощрять его сосредоточиться на своей деловой деятельности, а не на политической", - добавил он.
Также Бессент предположил, что политическое влияние Маска не может быть значительным. Он считает, что миллиардер имеет благосклонность незначительного количества американцев, которым нравился "Департамент эффективности правительства"(DOGE), а не сам Илон.
"Принципы DOGE были очень популярными. Но я думаю, если посмотреть на опрос, то Илон не был популярным", - добавил Бессент.
Тем временем инвестиционная компания Azoria Partners уже объявила, что откладывает листинг биржевого фонда Azoria Tesla Convexity, который планировали запустить на следующей неделе. Это ударило по планам компании Маска.
Генеральный директор компании Джеймс Фишбек опубликовал несколько сообщений в соцсетях, где критикует Маска и выражает горячую поддержку Трампа. Более того, Фишбек выдвинул совету директоров компаний Маска завуалированное требование убрать миллиардера с должности генерального директора.
"Я призываю Совет директоров немедленно собраться и попросить Илона прояснить свои политические амбиции и оценить, совместимы ли они с его обязанностями перед Tesla в должности генерального директора... Илон не оставил нам другого выбора", - заявил он.
Двухпартийная система в США: какие вызовы несет Маск
Напомним, что в США уже несколько веков существует двухпартийная система. Это означает, что основными политическими силами являются только две партии, которые управляют страной и ее политической жизнью - Демократическая и Республиканская.
В США насчитывается более 40 национальных партий, но подавляющее большинство из них малоизвестны. Очень редко независимому кандидату, или кандидату от одной из таких партий удается прорваться в Палату представителей, или в Сенат. Такая ситуация сложилась из-за особенностей избирательной системы в США.
В истории Соединенных Штатов было несколько случаев, когда "третья сила" пыталась отобрать власть у демократов и республиканцев. В начале XX века это попыталась сделать Прогрессивная партия, которую в итоге разгромили и поглотили республиканцы. Также попытались стать "политическим колуном" социалисты, но после 1920 года их партия раскололась и исчезла с горизонта.
Сейчас среди 38 национальных политических партий есть три, которые могут претендовать на место "третьей силы" - это Либертарианская партия, Конституционная партия и "Партия зеленых". Большинство других партий малоизвестны за пределами ряда штатов, не говоря уже о "большой политике".
Партия Маска и конфликт с Трампом
Напомним, что 5 июля Маск объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской". Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Трампа.
Причиной такого демарша Илона, который ранее активно поддерживал президента, стало принятие так называемого "большого прекрасного законопроекта". Миллиардер назвал этот документ "долговым рабством". Недавно обе палаты Конгресса приняли законопроект после давления со стороны Белого дома, а 4 июля, в день независимости США, Трамп подписал документ во время публичной церемонии.