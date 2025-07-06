Начали с угроз? У Трампа порекомендовали Маску заниматься бизнесом, а не политикой

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что миллиардеру Илону Маску, который объявил о создании "Американской партии", стоит руководить компаниями, а не лезть в политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Бессент 6 июля во время выступления на телевидении предположил, что вряд ли идея Маска понравилась совету директоров компаний, которые принадлежат миллиардеру - Tesla и SpaceX. Министр добавил, что директора, вероятно, хотели бы, чтобы Маск не вмешивался в политические вопросы.

" Я думаю, что этим советам директоров не понравилось это объявление вчера, и они будут поощрять его сосредоточиться на своей деловой деятельности, а не на политической", - добавил он.

Также Бессент предположил, что политическое влияние Маска не может быть значительным. Он считает, что миллиардер имеет благосклонность незначительного количества американцев, которым нравился "Департамент эффективности правительства" (DOGE), а не сам Илон.

"Принципы DOGE были очень популярными. Но я думаю, если посмотреть на опрос, то Илон не был популярным", - добавил Бессент.

Тем временем инвестиционная компания Azoria Partners уже объявила, что откладывает листинг биржевого фонда Azoria Tesla Convexity, который планировали запустить на следующей неделе. Это ударило по планам компании Маска.

Генеральный директор компании Джеймс Фишбек опубликовал несколько сообщений в соцсетях, где критикует Маска и выражает горячую поддержку Трампа. Более того, Фишбек выдвинул совету директоров компаний Маска завуалированное требование убрать миллиардера с должности генерального директора.

"Я призываю Совет директоров немедленно собраться и попросить Илона прояснить свои политические амбиции и оценить, совместимы ли они с его обязанностями перед Tesla в должности генерального директора... Илон не оставил нам другого выбора", - заявил он.