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Почаевская лавра назвала решение Минюста угрозой монахам на западе Украины

Новости » Общество    24.11.2018 - 12:21
Почаевская лавра назвала решение Минюста угрозой монахам на западе Украины
Фото: Почаевская лавра (pochaev.org.ua)

В лавре заявили, что комплекс намерены изъять для передачи Единой церкви

Почаевская лавра расценила отмену регистрации прав на пользование имущественным комплексом как угрозу монахам на западе Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте лавры.

В лавре отметили, что отмена регистрации права на пользование Успенским и Троицким соборами, монастырскими кельями, колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами угрожает лишением 200 монахов и 50 послушников мест проживания.

"Вынуждены констатировать, что, в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие - уничтожение монашества на территории западной Украины", - говорится в заявлении.

Отметим, ранее стало известно, что УПЦ Московского патриархата продолжит пользоваться комплексом Почаевской лавры, несмотря на решение Министерства юстиции Украины. Кроме того, Русская православная церковь назвала данное решение "подготовкой масштабного давления на каноническую церковь".

Накануне Минюст отменил регистрацию сооружений Почаевской лавры. В ведомстве пришли к выводу, что регистрация прав на пользование комплексом прошла с нарушениями.

 

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Новости Украины Министерство юстиции УкраиныправославиеУПЦ МП
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