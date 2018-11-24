Почаївська лавра назвала рішення Мін'юсту загрозою ченцям на заході України

Фото: Почаївська лавра (pochaev.org.ua)

У лаврі заявили, що комплекс мають намір вилучити для передачі Єдиній церкві

Почаївська лавра розцінила скасування реєстрації прав на користування майновим комплексом як загрозу ченцям на заході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті лаври.

У лаврі відзначили, що скасування реєстрації права на користування Успенським і Троїцьким собором, монастирськими келіями, дзвіницею, Архієрейським будинком і Святими вратами загрожує позбавленням 200 ченців і 50 послушників місць проживання.

"Змушені констатувати, що нині діюча українська влада взяла курс на вилучення майна у Свято-Успенської Почаївської лаври та передачу її новостворюваній церковній організації, а як наслідок - знищення чернецтва на території західної України", - йдеться в заяві.

Зазначимо, раніше стало відомо, що УПЦ Московського патріархату продовжить користуватися комплексом Почаївської лаври, незважаючи на рішення Міністерства юстиції України. Крім того, Російська православна церква назвала це рішення "підготовкою масштабного тиску на канонічну церкву".

Напередодні Мін'юст скасував реєстрацію споруд Почаївської лаври. У відомстві прийшли до висновку, що реєстрація прав на користування комплексом пройшла з порушеннями.