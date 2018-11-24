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УПЦ Московского патриархата продолжит пользоваться комплексом Почаевской лавры

Новости » Политика    24.11.2018 - 11:19
УПЦ Московского патриархата продолжит пользоваться комплексом Почаевской лавры
Фото: протоиерей Александр Бахов (church.ua)

УПЦ МП настаивает на юридической силе договора от 2003 года

Монастырь Почаевской лавры продолжит пользоваться комплексом после решения Министерства юстиции Украины об отмене государственной регистрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы юридического отдела УПЦ Московского патриархата протоиерея Александра Бахова.

По его словам, на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями - храмами, колокольнями и кельями - Почаевской лавры, который закрепляет права мужского монастыря УПЦ (МП), остается действующим. Бахов также подчеркнул, что решение об отмене регистрации не отменяет договор.

Кроме того, он отметил, что право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной регистрации.

"Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры", - заявил Бахов и добавил, что решение Минюста могут обжаловать в судебном порядке.

Напомним, накануне Министерство юстиции Украины отменило перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры. Русская православная церковь уже назвала это решением давлением в рамках подготовки к созданию автокефальной церкви.

Ранее предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет выразил надежду, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры добровольно присоединятся к автокефальной церкви.

 

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