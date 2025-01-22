Побоювання Тимошенко про втрату суверенітету небезпідставні, - експерт

За його словами, залежність України від зовнішнього фінансування та вплив міжнародних експертів на прийняття ключових рішень викликають серйозні занепокоєння. Як приклад він наводить ситуацію з антикорупційними органами, такими як НАБУ, які створювалися за підтримки міжнародних партнерів. "Ці структури демонструють вкрай низьку ефективність: лише 1,3% корупціонерів опинилися за ґратами з початку війни. Це катастрофічний показник, який ставить під сумнів їхню спроможність", - наголошує експерт.

Також він вказує на проблему міжнародних радників, які мають великий вплив на прийняття стратегічних рішень. Це питання порушила і Тимошенко у своєму відеозверненні.

Тому, за його словами, лідерка "Батьківщини" акцентує на тому, що багато рішень ухвалюється під впливом зовнішніх факторів, а не в інтересах України. Це стосується і фінансової політики, і управління державними підприємствами. Подібна залежність послаблює державу.

"Щоб усунути міжнародних експертів від впливу на процеси в країні, Тимошенко подала позов до Конституційного суду. Це важливий крок, який показує, що на політичній арені ще залишаються сили, які готові відстоювати суверенітет", – переконаний Загородній.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Україну перетворюють на ресурсний центр Європи, а також про нав’язані стратегії, які створюють загрозу суверенітету та суперечать національним інтересам України.

Також РБК-Україна писало, що на думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, небезпеки втрати Україною суверенітету, про які заявила Тимошенко, цілком реальні.