Небезпеки втрати суверенітету, про які говорить Тимошенко, цілком реальні, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика.

"У новому відеозверненні Юлія Тимошенко наголошує на ризиках перетворення України на "сировинний придаток". Зокрема, закон про розвиток мінерально-сировинної бази, за її словами, створює умови для безконтрольного використання ресурсів та може призвести до катастрофічних наслідків у довгостроковій перспективі", - зазначає Кулик.

На його думку, подібні перестороги не є безпідставними. Наприкінці року парламент схвалив оновлену державну програму розвитку мінерально-сировинної бази до 2030 року (законопроект №6227), чим "відкрив дорогу для продажу корисних копалин та передачі родовищ у фактичну власність іноземним корпораціям, розв’язуючи їм руки та зменшуючи роль народу України у контролі над своїми надрами", зазначає експерт.

"Дехто звинуватить мене в популяризації Тимошенко, але я в черговий раз вказую, що ЮВТ актуалізує "болі" суспільства, які інші політики ігнорують. Й буду це робити поки українська політика не набуде дискурсивності і не з’являться інші політичні сили, здатні пропонувати власні ідеї як ці “болі” втамувати, а не ігнорувати", - резюмував Кулик.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Україну перетворюють на ресурсний центр Європи, а також про нав’язані стратегії, які створюють загрозу суверенітету та суперечать національним інтересам України.