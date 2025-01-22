Опасения Тимошенко о потере суверенитета небезосновательны, - эксперт

По его словам, зависимость Украины от внешнего финансирования и влияние международных экспертов на принятие ключевых решений вызывают серьезные опасения. В качестве примера он приводит ситуацию с антикоррупционными органами, такими как НАБУ, которые создавались при поддержке международных партнеров. "Эти структуры демонстрируют крайне низкую эффективность: только 1,3% коррупционеров оказались за решеткой с начала войны. Это катастрофический показатель, который ставит под сомнение их способность", - отмечает эксперт.

Также он указывает на проблему международных советников, которые имеют большое влияние на принятие стратегических решений. Этот вопрос подняла и Тимошенко в своем видеообращении.

Поэтому, по его словам, лидер "Батькивщины" акцентирует на том, что многие решения принимаются под влиянием внешних факторов, а не в интересах Украины. Это касается и финансовой политики, и управления государственными предприятиями. Подобная зависимость ослабляет государство.

"Чтобы устранить международных экспертов от влияния на процессы в стране, Тимошенко подала иск в Конституционный суд. Это важный шаг, который показывает, что на политической арене еще остаются силы, которые готовы отстаивать суверенитет", - убежден Загородний.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украину превращают в ресурсный центр Европы, а также о навязанных стратегиях, которые создают угрозу суверенитету и противоречат национальным интересам Украины.

Также РБК-Украина писало, что по мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, опасности потери Украиной суверенитета, о которых заявила Тимошенко, вполне реальны.