Поблизу РФ та КНДР: Японія та Штати проведуть масштабні військові навчання

Фото: США та Японія проводять навчання Freedom Edge (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Щорічні тристоронні військові навчання Freedom Edge за участю збройних сил Південної Кореї, США та Японії пройдуть 15-19 вересня недалеко від берегів КНДР та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як повідомляється, учасники військових навчань планують зміцнити "комплексні операційні можливості на морі, у повітрі та кіберпросторі", а також "підвищити оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці".

Навчання Freedom Edge проводяться втретє, перші пройшли у червні 2024 року. Мета проведення завжди позначається як поглиблення співпраці у сфері безпеки в умовах військових загроз КНДР.

У КНДР вже встигли заявили, що спільні військові навчання США і Південної Кореї продемонструють намір Вашингтона "окупувати" Корейський півострів і нібито націлитися на ворожі країни в регіоні.

Навчання Freedom Edge

Попередні міжнародні навчання Freedom Edge проходили у листопаді минулого року. Маневри відбувались в міжнародних водах на південь від південнокорейського курортного острова Чеджу.

У другому раунді навчань Freedom Edge були задіяні різні військові кораблі та літаки, включаючи американський авіаносець George Washington, есмінець Південної Кореї ROKS Seoae Ryu Seong-ryong і японський есмінець JS Haguro.

Навчання охоплювали низку напрямків, включаючи протиповітряну оборону, протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.

