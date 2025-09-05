Поблизу РФ та КНДР: Японія та Штати проведуть масштабні військові навчання

Щорічні тристоронні військові навчання Freedom Edge за участю збройних сил Південної Кореї, США та Японії пройдуть 15-19 вересня недалеко від берегів КНДР та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Як повідомляється, учасники військових навчань планують зміцнити "комплексні операційні можливості на морі, у повітрі та кіберпросторі", а також "підвищити оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці".

Навчання Freedom Edge проводяться втретє, перші пройшли у червні 2024 року. Мета проведення завжди позначається як поглиблення співпраці у сфері безпеки в умовах військових загроз КНДР.

У КНДР вже встигли заявили, що спільні військові навчання США і Південної Кореї продемонструють намір Вашингтона "окупувати" Корейський півострів і нібито націлитися на ворожі країни в регіоні.