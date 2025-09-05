ua en ru
Вблизи РФ и КНДР: Япония и Штаты проведут масштабные военные учения

Пятница 05 сентября 2025 10:08
Вблизи РФ и КНДР: Япония и Штаты проведут масштабные военные учения
Автор: Константин Широкун

Ежегодные трехсторонние военные учения Freedom Edge с участием вооруженных сил Южной Кореи, США и Японии пройдут 15-19 сентября недалеко от берегов КНДР и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как сообщается, участники военных учений планируют укрепить "комплексные операционные возможности на море, в воздухе и киберпространстве", а также "повысить оперативную совместимость для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества".

Учения Freedom Edge проводятся в третий раз, первые прошли в июне 2024 года. Цель проведения всегда обозначается как углубление сотрудничества в сфере безопасности в условиях военных угроз КНДР.

В КНДР уже успели заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи продемонстрируют намерение Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и якобы нацелиться на враждебные страны в регионе.

Предыдущие международные учения Freedom Edge проходили в ноябре прошлого года. Маневры проходили в международных водах к югу от южнокорейского курортного острова Чеджу.

Во втором раунде учений Freedom Edge были задействованы различные военные корабли и самолеты, включая американский авианосец George Washington, эсминец Южной Кореи ROKS Seoae Ryu Seong-ryong и японский эсминец JS Haguro.

Учения охватывали ряд направлений, включая противовоздушную оборону, противоракетную оборону, противолодочную борьбу, перекрытие на море и оборонную киберподготовку.

