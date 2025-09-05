Вблизи РФ и КНДР: Япония и Штаты проведут масштабные военные учения

Ежегодные трехсторонние военные учения Freedom Edge с участием вооруженных сил Южной Кореи, США и Японии пройдут 15-19 сентября недалеко от берегов КНДР и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Как сообщается, участники военных учений планируют укрепить "комплексные операционные возможности на море, в воздухе и киберпространстве", а также "повысить оперативную совместимость для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества".

Учения Freedom Edge проводятся в третий раз, первые прошли в июне 2024 года. Цель проведения всегда обозначается как углубление сотрудничества в сфере безопасности в условиях военных угроз КНДР.

В КНДР уже успели заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи продемонстрируют намерение Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и якобы нацелиться на враждебные страны в регионе.