На Чернігівщині дрони атакували залізницю: призупинено рух поїздів

Обстріли Чернігівщини

Всього за минулу добу ворог 20 разів атакував Чернігівську область.

7 жовтня росіянами завдали чергового удару по Новгород-Сіверську. Внаслідок влучання кількома ударними дронами по цивільному обʼєкту сталися пожежі.

Вибухи лунали в 13 населених пунктах області. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

Ще повідомлялось про "приліт" 7 жовтня у Прилуках - ворог вдарив по критичній інфраструктурі міста, населення лишилось без світла.

За даними ОВА, сьогодні в області будуть діяти графіки погодинних відключень. У разі сприятливої ситуації енергетики додатково зменшуватимуть обсяг обмежень.

Також повідомлялось про складну ситуацію з енергетикою в Чернігові, який також опинився під обстрілами ворога.

Служби роблять все можливе для ліквідації надзвичайних ситуацій у місті.