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Поблизу Львова стався землетрус

12:48 26.07.2026 Нд
1 хв
Наскільки сильним був землетрус?
aimg Тетяна Степанова
Фото: поблизу Львова стався землетрус (Getty Images)

Неподалік від Львова вранці 26 липня зафіксували землетрус. Він стався на глибині 4 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Землетрус було зареєстровано на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області. Підземний поштовх був магнітудою 2,8.

Попередньо, він стався приблизно о 05:24 на глибині 4 кілометрів..

За класифікацією зафіксований землетрус відносять до ледве відчутних.

Фото: поблизу Львова стався землетрус (gcsk.gov.ua)

Землетруси в Україні

Нагадаємо, від початку липня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси:

  • 3 липня - поблизу узбережжя Криму, Україна (магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера);
  • 4 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера);
  • 7 липня - з території Лохвицької ТГ Миргородського району Полтавської області (магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера);
  • 9 липня - з території Новоушицької ТГ Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера).
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