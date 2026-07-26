Неподалік від Львова вранці 26 липня зафіксували землетрус. Він стався на глибині 4 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.
Землетрус було зареєстровано на території Пустомитівської міської громади Львівського району Львівської області. Підземний поштовх був магнітудою 2,8.
Попередньо, він стався приблизно о 05:24 на глибині 4 кілометрів..
За класифікацією зафіксований землетрус відносять до ледве відчутних.
Фото: поблизу Львова стався землетрус (gcsk.gov.ua)
Нагадаємо, від початку липня 2026 року в Україні було зареєстровано вже чотири землетруси: